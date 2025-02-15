Шольц потребовал участия в переговорах по миру на Украине

Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по миру

Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke.

«Хорошо, что президенты созвонились друг с другом <...> Но я остаюсь при: к этим переговорам обязательно необходимо привлечь Украину, а также Европу. В конце концов, речь идет о фундаментальных идеях, которые касаются безопасности и мира в Европе», — утверждает Шольц.

Также Шольц заявил, что Украина должна получить долгосрочную поддержку вооружением и после завершения конфликта, для чего нужна международная поддержка.

До этого министерство иностранных дел королевства сообщило, что Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на своей территории.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.