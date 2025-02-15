В Финляндии потребовали участия Украины в переговорах о мире с РФ

Орпо: нельзя договариваться о завершении конфликта без участия Украины

Устойчивый мир на Украине невозможен без участия Киева в переговорном процессе. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает общественный вещатель Yle.

Он также подчеркнул, что в переговорах о мире на Украине должен участвовать Евросоюз.

«Европа необходима для достижения решений, которые приведут к устойчивому миру, и одновременно необходимо учитывать влияние на общую безопасность Европы», — сказал Орпо.

Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина должна сохранить территориальную целостность и суверенитет.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с Россией.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часов. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.