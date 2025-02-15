Зеленский призвал включить Украину в переговоры на всех уровнях

Зеленский будет добиваться включения Украины в переговоры на всех уровнях

США готовят атмосферу для ведения диалога между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным без вовлечения Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он сообщил, что будет добиваться участия Киева в переговорах и выработке гарантий безопасности «на всех уровнях».

«Если у нас нет общего плана, то я считаю, что и у США его нет, раз он нас не касается», — сказал Зеленский, повторив, что для начала необходимо разработать общий план мира.

14 февраля президент Украины в Мюнхене заявил, что из представителей РФ готов встретиться только с президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это произойдет после разработки совместного плана с президентом США Дональдом Трампом.

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщал, что встреча Зеленского и Путина произойдет после появления у Киева четких гарантий безопасности.

Ранее Зеленский отказался подписывать договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.