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Зеленский начал переживать, каким лидером он войдет в историю

Зеленский заявил, что не хочет быть лидером, который утратил территории
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не хотел бы остаться в истории таким главой государства, который утратил территории. Слова Зеленского приводит агентство Bloomberg.

«Я не хочу быть тем человеком в истории, который помог Путину (взять под контроль территории. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

До этого директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины, заявил, что обсуждение принадлежности территорий Украины должно включать в себя точный исторический анализ.

11 февраля в интервью Fox News президент США Дональд Трамп допустил, что Украина когда-нибудь может стать Россией. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, сообщил, что значительная часть республики хочет стать частью Российской Федерации.

Ранее в России напомнили Трампу историческое название Украины.

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