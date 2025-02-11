Президенту США Дональду Трампу, который намерен урегулировать конфликт на Украине, нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, в прошлом эта территория называлась Малороссией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Трампу в своих далеко идущих планах насчет Украины нужно помнить, что ее будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернется к своим историческим корням», — подчеркнул он.

По словам Чегринеца, недаром в прошлом современная территория Украины называлась Малороссия.

В конце января председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил ТАСС, что предложил историкам организации при участии зарубежных коллег обсудить вопрос о правах России на украинские земли.

12 января бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что раздел Германии после Второй мировой войны — это лучший исторический пример для Украины. По его словам, Киев должен занять такую же позицию относительно новых регионов России. Украинскому руководству следует дать обещание отказаться от военного решения конфликта, не признавая потерю территорий формально, считает он.

Ранее стало известно, когда могут провести выборы президента на Украине.