В России рассказали о первом этапе в решении конфликта на Украине

Чепа: первым шагом к миру на Украине станут договоренности Путина и Трампа

Начальным этапом урегулирования конфликта на Украине должны стать договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, стороны должны сформулировать видение завершения боевых действий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Должны появиться определенные договоренности между президентами России и США, формулирование видения завершения конфликта», — подчеркнул депутат.

Как отметил Чепа, впоследствии, после упомянутых договоренностей между лидерами, последует соглашение о прекращении огня.

Сообщалось, что Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на своей территории.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Британия заявили, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине.