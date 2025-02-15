Саудовская Аравия готова провести встречу Путина и Трампа

Саудовская Аравия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на своей территории. Об этом заявило министерство иностранных дел королевства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Королевство приветствует проведение саммита в Саудовской Аравии и подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

13 февраля сообщалось, что Саудовская Аравия еще не начинала подготовку ко встрече между Путиным и Трампом. Дата встречи двух лидеров еще не определена, отмечало министерство информации королевства.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома также объявил о планах встретиться с российским лидером лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт подвел итоги переговоров Путина и Трампа.