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США и Британия считают, что Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине

МИД Великобритании: Зеленский должен участвовать в переговорах по Украине
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Leah Millis/Reuters

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен участвовать в будущих переговорах по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Reuters.

По словам Лэмми, он был очень воодушевлен разговором с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

«Мы разделяем точку зрения, что мир должен быть долгосрочным… было согласие, что Зеленский и украинцы должны быть частью сделки, достигнутой в результате переговоров», — отметил он.

До этого Вэнс говорил, что целью Соединенных Штатов, о чем неоднократно говорил президент США Дональд Трамп, является достижение устойчивого мира на Украине.

Он добавил, что задачей высокопоставленных делегатов США на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе его самого, является начало мирного диалога по украинскому конфликту.

Ранее Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский.

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Переговоры о мире на Украине
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