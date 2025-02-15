Трамп уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома из совета центра искусств Кеннеди

Бывший пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уволена из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Об этом пишет РИА Новости.

Решение об увольнении принял президент США Дональд Трамп. По данным пресс-службы Белого дома, глава государства «уволил многих членов совета директоров центра Кеннеди».

Незадолго до этого агентство Reuters писало, что в США за неделю лишились работы свыше 9500 чиновников. В частности, в министерстве энергетики было уволено около 1200–2000 человек (в том числе сотни сотрудников управления, которое курирует ядерный арсенал), еще 2300 сотрудников уволили из министерства внутренних дел, центры по контролю и профилактике заболеваний теряют почти 1300 сотрудников.

23 января газета The New York Times сообщала, что Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих. Соответствующий указ может привести к «масштабной реорганизации федеральной рабочей силы».

Позже стало известно, что более 60 тысяч чиновников в США согласились уволиться за компенсацию. По данным NBC News, работникам федеральных ведомств предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов и сохранение нынешних льгот в течение еще восьми месяцев.

Ранее Трамп уволил главное должностное лицо по вопросам этики в правительстве.