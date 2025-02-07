Десятки тысяч чиновников США согласились на увольнение за компенсацию

Более 60 тысяч чиновников в США согласились уволиться за компенсацию. Об этом сообщает NBC News.

На фоне грядущих сокращений в правительстве США сейчас работникам федеральных ведомств предлагается добровольно подать в отставку и получить компенсацию в размере восьми окладов и сохранение нынешних льгот в течение еще восьми месяцев. При этом некоторые из уволенных сотрудников выражают опасения, что обещанные выплаты и компенсация взносов в пенсионный фонд могут не быть реализованы, поскольку гарантии выплат юридически не закреплены.

Всего администрация президента США Дональда Трампа планирует уволить около 10% от 2 млн федеральных работников. В связи с этим руководителям государственных учреждений было поручено предоставить Вашингтону информацию о сотрудниках с низкими показателями эффективности труда в последние три года.

До этого Трамп пообещал уволить чиновников в правительстве США, работающих вне офиса.

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