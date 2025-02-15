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В США за неделю уволили почти 10 тысяч чиновников

Reuters: в США уволили более 9500 чиновников за неделю
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Emily Elconin/Reuters

В Соединенных Штатах Америки за неделю лишились работы свыше 9500 чиновников. Об этом пишет Reuters.

«Точный масштаб увольнений еще не определен, но на этой неделе было уволено как минимум более 9500 сотрудников из десятка департаментов и агентств», — говорится в публикации.

В частности, в министерстве энергетики было уволено около 1200–2000 человек (в том числе сотни сотрудников управления, которое курирует ядерный арсенал), еще 2300 сотрудников уволили из министерства внутренних дел, центры по контролю и профилактике заболеваний теряют почти 1300 сотрудников. Число уволенных сотрудников министерства сельского хозяйства пока остается неизвестным, отмечает издание.

Также сокращения затронули департаменты по делам малого бизнеса, делам ветеранов и образования.

В агентстве подчеркнули, что увольнения связаны с кампанией президента США Дональда Трампа и главы департамента эффективности американского правительства Илона Маска по радикальному сокращению бюрократии в стране.

Новость дополняется.

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