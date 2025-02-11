Трамп уволил главное должностное лицо по вопросам этики в правительстве

Президент США Дональд Трамп уволил главу комитета по правительственной этике Дэвида Уитема. Об этом сообщил телеканал CNN.

Директор агентства Дэвид Уитем был утвержден на должность сенатом в ноябре и официально приступил к работе в декабре. Он был выдвинут бывшим президентом Джо Байденом, но более года ожидал в сенате, прежде чем законодатели утвердили его кандидатуру.

Главы OGE обычно служат пятилетний срок, однако накануне на веб-сайте агентства появилось заявление, что президент увольняет директора OGE.

Уитем заявил CNN, что получил уведомление о своем увольнении от управления кадров президента по электронной почте в выходные. Он отметил, что разочарован этим решением, при этому ему неизвестны конкретные причины своего отстранения от должности.

Комитет по этике занимается проверкой отчетности высокопоставленных кандидатов и этических соглашений, чтобы разрешить потенциальные конфликты интересов между финансовыми активами новых должностных лиц и их государственными обязанностями.

10 февраля Трамп распорядился уволить всех членов наблюдательных советов армейских, военно-воздушных, военно-морских академий и академии береговой охраны.

Ранее Трамп уволил руководителя Национального архива США.