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В сети появилось предсказание Жириновского об Украине и ЕС

Депутат Чернышов обнародовал предсказание Жириновского об украинском нацизме
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского от 12 декабря 2017 года об Украине и нацизме. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Жириновского, сегодня Запад поддерживает нацизм на Украине для борьбы с Россией.

«Европа вскормила Гитлера против СССР, но Гитлер залил кровью саму Европу <...> Но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», — написал Жириновский в записке.

Внебрачный сын бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (Эйдельштейн) усомнился в точности прогноза «духа» отца о сроках завершения украинского конфликта.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой высказался о предсказаниях Владимира Жириновского. Глава государства пояснил, что прогнозы политика имели свойство сбываться, так как он делал свои заявления на основе происходящих в стране событий.

Ранее российский лидер поручил провести в РФ мероприятия в честь 80-летия Жириновского.

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