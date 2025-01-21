Сын Жириновского не поверил в прогноз «духа» отца о завершении боев в 2025 году

Внебрачный сын бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Жириновский (Эйдельштейн усомнился в точности прогноза «духа» отца о сроках завершения украинского конфликта. Об этом пишет «Ридус».

Из материала следует, что 17 января якутские журналисты приняли участие в крещенских гаданиях и якобы «вызвали дух» политика. Они поинтересовались у «духа» Жириновского, завершатся ли боевые действия в 2025 году. По словам корреспондентов, ответ был утвердительным.

При этом сын бывшего председателя ЛДПР поставил это предсказание под сомнение.

«Он много прогнозов дал, но насчет 2025 года слабо верится», - сказал Олег Жириновский.

В то же время мужчина обратил внимание, что его отец не знал, что Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и вернется к власти. Как отметил сын политика, если бы бывший председатель ЛДПР располагал подобной информацией, он действительно мог бы сделать такой прогноз о сроках завершения конфликта.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой высказался о предсказаниях Владимира Жириновского. Глава государства пояснил, что прогнозы политика имели свойство сбываться, так как он делал свои заявления на основе происходящих в стране событий.

Ранее российский лидер поручил провести в РФ мероприятия в честь 80-летия Жириновского.