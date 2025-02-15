Власти Венгрии заявили, что поток западного оружия Киеву может представлять опасность для ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, вскоре может создать угрозу безопасности ЕС.

«Все думают, что у нас есть проблема под названием «Россия», что верно. Но очень скоро у нас будет проблема под названием «Украина», — заявил Орбан в ответ на вопрос, не беспокоится ли он по поводу поставок западного оружия Киеву.

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

Он добавил, что Россия никогда не согласится с расширением НАТО за счет Украины и никогда не позволит альянсу подойти еще ближе к своим границам.

Орбан также раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.