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Власти Венгрии заявили, что поток западного оружия Киеву может представлять опасность для ЕС

Орбан: поток западного оружия для Киева создаст угрозу безопасности ЕС
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Jacob King/Pool Photo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что вооружение, которое Запад поставляет Украине, вскоре может создать угрозу безопасности ЕС.

«Все думают, что у нас есть проблема под названием «Россия», что верно. Но очень скоро у нас будет проблема под названием «Украина», — заявил Орбан в ответ на вопрос, не беспокоится ли он по поводу поставок западного оружия Киеву.

До этого Орбан заявлял, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

Он добавил, что Россия никогда не согласится с расширением НАТО за счет Украины и никогда не позволит альянсу подойти еще ближе к своим границам.

Орбан также раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.

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