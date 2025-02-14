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Орбан заявил об отсутствии у ЕС альтернативы энергоресурсам из РФ

Орбан: ЕС нужна новая стратегия после отказа от энергоресурсов из РФ, но ее нет
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Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов. Своим мнением он поделился в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам Орбана, прежний экономический успех ЕС, в значительной мере определявшийся процветанием немецкой экономики, был основан на симбиозе дешевой российской энергии и передовых западных технологий. Это обеспечивало Европе высокую конкурентоспособность на глобальном рынке. Однако с началом конфликта на Украине и последующим энергетическим эмбарго России, эта модель была потеряна, и ЕС оказался без альтернативной стратегии, заявил Орбан.

Он подчеркнул, что отсутствие ясного видения будущего европейской экономики и неспособность адаптироваться к новым реалиям представляют серьезную угрозу для всех стран союза, вызывая экономические проблемы как в Германии, так и в Венгрии.

Венгерский премьер также отметил, что Россия будет «реинтегрирована» в мировую экономику и европейскую энергетическую систему, если будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Ранее Орбан назвал лидеров Евросоюза трусливыми кроликами.

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