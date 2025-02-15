Премьер-министр Венгрии рассказал, из-за чего начался конфликт на Украине

Орбан: конфликт на Украине вызван ее намерением вступить в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что конфликт на Украине начался из-за ее намерения вступить в НАТО.

«Давайте не забывать, что это война не просто из-за Украины. Не заблуждайтесь. Стратегическая причина этой войны называется «расширение НАТО», — пояснил Орбан, уточнив, что его позиция по поводу российско-украинского конфликта всегда была одинаковой.

Он добавил, что Россия никогда не согласится с расширением НАТО за счет Украины и никогда не позволит альянсу подойти еще ближе к своим границам.

До этого Орбан резко раскритиковал отсутствие у Евросоюза четкой экономической стратегии после отказа от российских энергоресурсов.

По словам Орбана, прежний экономический успех ЕС, в значительной мере определявшийся процветанием немецкой экономики, был основан на симбиозе дешевой российской энергии и передовых западных технологий.

Ранее Орбан назвал условие, которое должен соблюсти ЕС, чтобы попасть на переговоры по Украине.