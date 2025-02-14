Трамп ввел пошлины против Китая на сотни миллиардов долларов

Трамп ввел импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом Доме.

«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — заявил Трамп.

В Китае уже отреагировали на действия Трампа, назвав решение американской администрации проявлением односторонности и протекционизма и призвав отказаться от менталитета «игры с нулевой суммой».

Европейская комиссия также считает торговую политику президента США Дональда Трампа неверным шагом и обещает жесткую и незамедлительную реакцию.

13 февраля глава Белого дома сообщил, что начнет вводить «взаимные пошлины». Этот день американский лидер назвал «великим».

11 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.