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В Еврокомиссии назвали торговую политику США неверным шагом

Еврокомиссия пообещала дать жесткий ответ на торговую политику США
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Virginia Mayo/AP

Европейская комиссия считает торговую политику президента США Дональда Трампа неверным шагом, на который последует жесткая и незамедлительная реакция. Такая информация следует из заявления ЕК.

«Европейская комиссия рассматривает предложенную президентом Трампом «взаимную» торговую политику как шаг в неправильном направлении. ЕС по-прежнему привержен открытой и предсказуемой глобальной торговой системе, которая приносит пользу всем партнерам», — следует из заявления.

В Еврокомиссии подчеркнули, что Европейский союз «будет жестко и немедленно реагировать» на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли и будет защищать европейские предприятия, работников и потребителей от необоснованных тарифных мер.

13 февраля глава Белого дома сообщил, что начнет вводить «взаимные пошлины». Этот день американский лидер назвал «великим».

11 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

В начале февраля глава Белого дома анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая.

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