WSJ отметила наступивший вред от пошлин Трампа еще до начала их вступления в силу

WSJ: Америка начала страдать от пошлин Трампа еще до их вступления в силу

Соединенные Штаты еще до вступления в силу объявленных президентом Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении Канады, Мексики и КНР стали нести от них ущерб. Об этом говорится в редакционной статье газеты Wall Street Journal (WSJ).

Трамп, отмечается в материале, признал, что вводимые масштабные тарифы в отношении Мексики и Канады могут причинить некоторые неудобства, но в итоге приведут к новому процветанию. Между тем пошлины даже еще не вступили в силу.

По мнению издания, планируемые Трампом меры побудят друзей и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка. Последствия этого будут сложно предсказуемы.

Газета указывает, что плохая политика и «глупая торговая война» Трампа влечет за собой разрушительные последствия, хочет или нет президент США это признавать. Введение пошлин никак не способно помочь интересам Соединенных Штатов.

3 февраля сообщалось, что Канада и Мексика вводят ответные меры в отношении США из-за Трампа.

Ранее в Германии пригрозили Трампу ответными пошлинами.