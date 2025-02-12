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В Пентагоне заявили, что безопасность Украины должна обеспечить Европа

Шеф Пентагона Хегсет возложил ответственность за безопасность Украины на Европу
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Evan Vucci/AP

Безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, США не отправят туда свои войска. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

Хегсет отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана. Он подтвердил, что США не отправят свои войска в Украину, добавив, что президент Дональд Трамп рассчитывает на совместные усилия для урегулирования конфликта.

Кроме того, Хегсет заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

11 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что странам Европы необходимо увеличить свою долю в финансовой помощи Украине. Выступая в Белом доме 3 февраля, президент США отметил, что Вашингтон вложил в помощь Киеву почти на $200 млрд больше, чем Европа, и они «должны заплатить хотя бы столько же, а на самом деле намного больше».

При этом Трамп не стал обещать использования неизрасходованных средств в объеме почти $4 млрд на военную помощь Украине. Глава Белого дома на соответствующий вопрос ответил кратко: «Будет видно».

Ранее Дмитрий Кулеба призвал украинцев понять, что ВСУ не могут остановить российские войска.

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