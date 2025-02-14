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Зеленский заявил, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО

Зеленский: США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели ее там видеть
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Valentyn Ogirenko/Reuters

США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть ее в альянсе, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию ведет телеканал «Би-би-си».

«Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США», — отметил Зеленский.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Запад должен обеспечить Киеву «лучшую позицию перед началом переговоров». При этом он отметил, что частью мирного соглашения не будет вступление Украины в НАТО, подчеркнув, что украинцам этого никогда и не обещали, и призвал сконцентрироваться на устойчивом мире.

До этого президент США Дональд Трамп подчеркивал, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине еще не начались, но он выразил уверенность в том, что республика не будет членом НАТО.

Ранее на Украине заявили, что не хотят отказываться от курса на вступление в НАТО.

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