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Во Франции заявили о желании Трампа разрушить Евросоюз

Филиппо: выступление Вэнса подтверждает желание Трампа разрушить Евросоюз
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Virginia Mayo/AP

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности подтверждает желание администрации американского президента Дональда Трампа разрушить Евросоюз. Об этом заявил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Подтверждение, что администрация Трампа хочет разрушить ЕС! Он знает, что это гнездо глубинного государства, коррупции и войны!» — написал он.

Филиппо напомнил, что на конференции Вэнс призвал правительство Германии работать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), дать ей власть и прислушиваться к мнению своих граждан.

По словам французского политика, АдГ видит Германию вне Евросоюза. Поддерживая эту партию и национальный суверенитет европейских стран, Трамп и его команда желают уничтожить ЕС, подчеркнул Филиппо.

В своей речи Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители Европы не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Участники Мюнхенской конференции по безопасности прослушали речь Вэнса, в которой он критиковал Европу, практически без аплодисментов.

Ранее Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.

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