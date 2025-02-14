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Зеленский и Ермак проигнорировали журналистов после Мюнхенской конференции

«Известия»: Зеленский проигнорировал журналистов после Мюнхенской конференции
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Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покинули Мюнхенскую конференцию по безопасности, проигнорировав репортеров. Об этом сообщают «Известия».

На показанных изданием кадрах видео, как Ермак и Зеленский выходят из здания и, не обращая внимания на журналистов, садятся в машину, после чего та трогается с места.

14 февраля Зеленский заявил, что встретился с двухпартийной делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что Россия «не хочет окончания войны» и якобы продолжает увеличивать уровень напряжения в мире. Он также напомнил о важности поддержки Киева со стороны США.

Кроме того, стороны обсудили партнерство двух стран в использовании редкоземельных ресурсов Украины. Зеленский заявил, что не готов «подписать все» в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым, но готов его обсудить.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.

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