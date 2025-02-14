Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что встретился с двухпартийной делегацией Сената США на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Обсудили продолжение военной поддержки Украины и необходимые для достижения справедливого мира усилия», — сказал он.

Зеленский заявил, что Россия не хочет окончания войны и якобы продолжает увеличивать уровень напряжения в мире. Он также напомнил о важности поддержки Киева со стороны США.

Кроме того, стороны обсудили партнерство двух стран в использовании редкоземельных ресурсов Украины.

Зеленский заявил, что не готов «подписать все» в предлагаемом США соглашении по полезным ископаемым, но готов его обсудить. Проект соглашения был представлен в Киеве 12 февраля министром финансов США Скоттом Бессентом. Украина передала партнерам свою версию договора 14 февраля.

До этого турецкий аналитик Селви отметил, что одной из причин заинтересованности президента США Дональда Трампа в посредничестве в украинском конфликте является то, что политик «положил глаз» на украинские месторождения редкоземельных металлов стоимостью $500 трлн.

Ранее Зеленский отказался подписывать мирный договор в Мюнхене из-за исторических аналогий.