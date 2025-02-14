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Премьер Британии поговорил с Трампом о предстоящей поездке в США

Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом предстоящий визит в США
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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсудил свой предстоящий визит в США. Об этом сообщает Reuters.

«Премьер-министр был рад принять вчера вечером на Даунинг-стрит специального посланника президента Трампа в Великобритании Марка Бернетта, в ходе чего он (Стармер. — «Газета.Ru») принял звонок от президента Трампа и обсудил свой предстоящий визит в США», — говорится в публикации.

При этом точная дата поездки Стармера в США не называется.

12 февраля состоялась беседа Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор лидеров двух государств длился почти полтора часа. Президенты согласились, что украинский конфликт пора завершать. Глава Украины Владимир Зеленский также заявил, что готов к переговорам с Путиным, однако после диалога с США и другими союзниками.

Ранее Путин раскрыл детали телефонного разговора с Трампом.

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