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Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным, но с условием

Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным с «позиции силы»
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Lex Fridman/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным с «позиции силы». Его слова приводит Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с Соединенными Штатами, союзниками, а затем мы поговорим с россиянами», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев рассчитывает прежде всего на поддержку Вашингтона в ходе конфликта на Украине.

До этого Зеленский заявил о том, что Киев обязательно должен участвовать в переговорах по решению кризиса. По его словам, если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет. Он призвал не допустить развития событий по «плану Владимира Путина», то есть путем прямых переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

12 февраля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.

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