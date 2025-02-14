Путин обсудил с Совбезом телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин во время совещания с Советом безопасности России обсуждал состоявшийся разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал Песков.

Агентство отмечает, что обсуждение состоялось в закрытой части переговоров Совбеза.

12 февраля Путин провел с Трампом телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп позвонил Зеленскому после беседы с Путиным. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Ранее генсек НАТО поддержал мирные переговоры по Украине.