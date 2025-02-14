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Глава Еврокомиссии заявила, что Украине нужен мир через силу

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: Украине нужен мир через силу
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина хочет добиться мира через силу, этого же хотят Европа и США. Таким мнением поделилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Украине нужен мир через силу. Европа хочет мира через силу. Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что США строго привержены миру через силу», — заявила политик.

В своей речи фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина хочет достигнуть мирного урегулирования конфликта больше, чем кто-либо. Сама глава ЕК уверена, что только совместными усилиями удастся обеспечить справедливый и прочный мир.

12 февраля президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп около полутора часов говорили по телефону. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров. О своей готовности к диалогу с Путиным сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее стало известно о желании Европы ослабить Россию на поле боя после переговоров Путина и Трампа.

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