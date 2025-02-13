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Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев

Зеленский: для обеспечения мира на Украине нужно разместить 100 тысяч солдат ЕС
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Jose Luis Magana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно подсчетам военных, для обеспечения мира на территории республики нужно разместить миротворческий контингент в 100 тысяч солдат. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский рассказал, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом говорил о гарантиях безопасности. В то же время он задался вопросом, как они могут выглядеть – в виде членства в НАТО, ядерного оружия «или какого-то сдерживающего пакета».

Еще одним вариантом он назвал «строительство НАТО на Украине». В таком случае, по его словам, понадобится оружие от американцев и военный контингент от европейцев.

«Я дал военным нашим задание: посчитайте, пожалуйста, и покажите мне точки. Мы нарисовали карту. У нас все готово, и я в Мюнхене [на конференции по безопасности] могу об этом говорить, не очень открыто, но там нужно 100 тысяч человек», — сказал Зеленский.

До этого директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников заявил, что присутствие сил НАТО на Украине для российской стороны абсолютно неприемлемо.

Ранее в Британии призвали компенсировать территориальные уступки Украины членством в НАТО.

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