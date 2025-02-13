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Зеленский отверг мирные переговоры США и России без участия Украины

Зеленский: Украина не примет мирные переговоры США и России без своего участия
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Gleb Garanich/Reuters

Если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, передает телеканал «Мы – Украина».

Он призвал не допустить развития событий по «плану Владимира Путина», когда он хочет добиться прямых переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

«Мы просто не сможем принять как независимая страна какие-либо договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине – я не об других темах, здесь они свободны – любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать», — сказал Зеленский.

Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.

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