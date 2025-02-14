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В Литве рассказали о последствиях поддержки Украины

Глава МИД Литвы заявил, что поддержка Украины опустошила европейские резервы
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Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что поддержка Украины привела к опустошению европейских резервов. Об этом он сказал в интервью El Mundo.

«Поддержка Украины показала всем, что наши резервы были наполовину пусты. Теперь они пусты из-за поддержки Украины, и нам нужно их заполнить», — сказал он.

Он добавил, что было бы контрпродуктивно сводить все дебаты к вопросу о том, требует ли что-то от Европы новая администрация США.

В свою очередь премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине стали «пинком под зад» для Европейского союза (ЕС).

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что на Украине в преддверии начала переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта признали, что ее «отымели».

Ранее президент Литвы заявил, что после разговора Трампа и Путина ничего не изменилось.

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