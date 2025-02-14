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В Литве переговоры России и США назвали «пинком под зад» для Европы

Премьер Литвы Палуцкас: переговоры России и США стали пинком под зад для Европы
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине стали «пинком под зад» для Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает «Sputnik Литва».

По словам главы литовского правительства, США прилагают усилия, чтобы с Россией и отчасти с Китаем разрешить конфликт на Украине, тогда как Европу оставляют в стороне.

Палуцкас отметил, что в целом ЕС заслужил такого отношения, поскольку не принимал твердые политические решения о финансировании обороны.

«Поэтому я бы расценивал это как хороший пинок под зад для Европы, и надеюсь, что Европа проснется и, наконец, услышит <...>, что нам нужно более серьезно заботиться о собственных вопросах», — подчеркнул литовский премьер.

До этого британская газета The Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что на Украине в преддверии начала переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта признали, что ее «отымели». Источник добавил, что настроение среди украинских чиновников «сильно ухудшилось» после телефонного разговора российского президента американского лидера.

Ранее Арестович заявил, что Украину начали делить, «как забитого бизона».

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