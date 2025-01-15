Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что Вильнюс готов обсудить вопрос отправки войск на Украину с союзниками в случае такой просьбы со стороны Киева. Его слова приводит LRT.

«Напомню, что после Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в разных формах, Литва не исключила такой возможности», — сказал он.

Министр назвал Литву «поставщиком безопасности» в регионе. По его словам, Вильнюс вносит свой вклад не только дипломатией, но и «другими средствами».

«Также мы должны сейчас говорить о том, как это будет выглядеть, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США, что Литва является поставщиком безопасности в регионе. Если возникнет вопрос, я не сомневаюсь, что литовский флаг будет там [на Украине]», – сказал Будрис.

До этого бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон заявили, что власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.