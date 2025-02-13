Президент Литвы о разговоре Трампа и Путина: «ничего не изменилось»

Президент Литвы Науседа: после разговора Трампа и Путина ничего не изменилось

Президент Литвы Гитанас Науседа после разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина заявил, что «ничего не изменилось», и призвал к справедливым условиям урегулирования конфликта. Его слова приводит LRT.

Науседа подчеркнул, что после разговора двух лидеров «ничего не изменилось», и «агрессор остается агрессором», а подвергшаяся нападению страна остается таковой. Президент Литвы отметил, что пока предпосылок для устойчивого мира нет, лучше не пытаться «протолкнуть» мирное соглашение.

»[Мир] должен быть согласован таким образом, чтобы после этого не было малейшего соблазна проверить реальную способность НАТО как организации», — подчеркнул Науседа.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее в Раде задались вопросом, что Украина «сделала не так» после разговора Трампа и Путина.