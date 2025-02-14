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США захотели получить долю в экономике Украины

Министр Бессент: США хотят получить долю в экономике Украины после конфликта
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Ludovic Marin/Reuters

США планируют получить долю в украинской экономике после урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в ходе интервью телеканалу Fox News, пишет ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что главная цель его недавнего визита в Киев — установить с Украиной партнерские отношения, а также дать понять, что Вашингтон ждет отчеты за предоставленную финансовую и военную помощь и собирается принимать участие в послевоенной экономике страны.

«Кроме того, я хотел дать американцам понять, что у нас есть доля [в экономике Украины], и что она будет приносить им прибыль», — добавил американский министр финансов.

Бессент заявил, что это «участие США» в украинской экономике может распространиться на критически важные минералы, а также на энергетику и государственные предприятия Украины. На данный момент известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал договор с США по месторождениям. СМИ сообщали, что Киев готов предоставить Вашингтону полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.

Ранее стали известны детали разговора Трампа с Путиным и Зеленским.

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