Зеленский пока не подписал договор с США по месторождениям

Украинский президент Владимир Зеленский медлит с подписанием договора с Соединенными Штатами об использовании месторождений на Украине. Об этом сообщает CNN News.

В материале говорится, что Зеленский рассчитывал на личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирное урегулирование.

«Вместо этого ему представили, как он сам выразился, «серьезных людей» — и в основном финансовое соглашение, переданное Бессентом, которое Зеленский так и не подписал», — указано в статье.

11 февраля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что на этой неделе новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины. Позднее эту информацию подтвердил Трамп.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее Зеленский сделал заявление по итогам разговора с Трампом.