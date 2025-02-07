Зеленский заявил о планах заключить сделку с Трампом

Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters.

«Давайте заключим сделку, мы только за <...> Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего», — отметил он.

Зеленский обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.