Посол РФ допустил скорое освобождение россиянина Труфанова из плена ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить удерживаемого в заложниках гражданина РФ Александра Труфанова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

«Уверены в скором освобождении до сих пор удерживаемого в секторе Газа <…> Александра Труфанова. Имеем на этот счет четкие заверения со стороны представителей руководства ХАМАС», — сказал дипломат, отметив также поддержку со стороны руководства Израиля.

Всего в плену в Газе остаются двое россиян: Александр Труфанов и Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

Замглавы МИД России Михаил Богданов в разговоре с заместителем председателя политбюро палестинского движения ХАМАС Мусой Абу-Марзуком подчеркнул необходимость освобождения из плена Труфанова.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с делегацией ХАМАС.