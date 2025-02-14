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США скоро могут объявить о выводе своих войск из Европы

Экс-советник Меркель Хойсген: США могут в Мюнхене объявить о выводе войск из ЕС
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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген, его слова приводит немецкое издание Stern.

«Я подозреваю, что сегодня американский вице-президент также объявит, что значительная часть американских войск будет выведена из Европы», — подчеркнул он.

Как пишет немецкое издание, в НАТО ожидают, что в качестве первого шага США могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

При этом 11 февраля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США пока не планируют вносить какие-либо изменения в развертывание своих сил в Европе. По его словам, у Соединенных Штатов на данный момент нет планов сокращать численность войск на зарубежных базах.

Ранее вице-президент США раскрыл условие отправки американских войск на Украину.

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