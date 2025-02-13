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Шеф Пентагона раскрыл часть повестки переговоров по Украине

Шеф Пентагона Хегсет: частью переговоров может стать финансовая помощь Украине
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Evan Vucci/AP

Частью повестки переговоров об урегулировании украинского конфликта может стать тема объема финансовой помощи Киеву. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что вещи, подобные будущей помощи, меньше или больше, могли бы стать частью переговоров», — сказал глава американского Минобороны.

Также министр заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине не требуются уступки со стороны России. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

Ранее сообщалось, что Белый дом может предложить Украине корейский вариант решения конфликта.

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