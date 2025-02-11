Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью

Президент России Владимир Путин поддержал намерения губернатора Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с главой государства Шапша отметил, что за время его работы власти Калужской области решили многие вопросы. Однако еще больше задач только предстоит выполнить. В связи с этим, губернатор региона заявил о готовности переизбираться на выборах главы Калужской области, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание», — сказал Путин.

Помимо этого, в ходе встречи Шапша заявил, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в Калужской области, теперь принадлежат российским инвесторам. Губернатор уточнил, что по результатам 2024 года в регионе были выпущены 13 тысяч автомобилей.

Ранее Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя.