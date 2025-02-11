Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал планы губернатора Калужской области переизбраться осенью

Путин поддержал намерения Шапши продолжить работу на посту губернатора

Президент России Владимир Путин поддержал намерения губернатора Калужской области Владислава Шапши продолжить работу на посту главы региона. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с главой государства Шапша отметил, что за время его работы власти Калужской области решили многие вопросы. Однако еще больше задач только предстоит выполнить. В связи с этим, губернатор региона заявил о готовности переизбираться на выборах главы Калужской области, которые пройдут в сентябре 2025 года.

«В целом у вас все получается. Есть вещи, на которые, конечно, нужно обратить дополнительное внимание», — сказал Путин.

Помимо этого, в ходе встречи Шапша заявил, что все предприятия иностранных автопроизводителей, которые раньше работали в Калужской области, теперь принадлежат российским инвесторам. Губернатор уточнил, что по результатам 2024 года в регионе были выпущены 13 тысяч автомобилей.

Ранее Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами