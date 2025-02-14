Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Россией

Зеленский: Украина готова к переговорам с США, затем будет диалог с Россией

Украина готова к переговорам с США и европейскими союзниками, после общего согласования позиции Киев также будет готов к диалогу с Россией. Об этом журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы готовы к переговорам с США, союзниками, а затем, после того как мы согласуем позицию, мы поговорим с россиянами», — подчеркнул он.

До этого Зеленский говорил о том, что Киев обязательно должен участвовать в переговорах по решению кризиса. По его словам, если США и Россия будут вести прямые переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Украины, то Киев их не примет.

Он призвал не допустить развития событий по «плану Владимира Путина», когда он хочет добиться прямых переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

12 февраля накануне президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.