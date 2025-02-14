Зеленский считает, что у США нет готового плана по завершению конфликта

Зеленский сомневается, что у США есть готовый план по завершению конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не видит, что у Соединенных Штатов есть готовый план по завершению конфликта. Его слова передает «РБК-Украина».

«Я готов в любой момент реально говорить. Мы готовы говорить обо всем. От контингента до гарантий безопасности. Мы готовы к любой конструкции, чтобы остановить Путина», — сказал украинский президент.

14 февраля портал Axios писал, что президент США Дональд Трамп рассказал Владимиру Зеленскому во время беседы о желании российского лидера Владимира Путина заключить сделку. По данным портала, Зеленский выразил более скептическое мнение о намерениях президента России, заявив, что у Трампа якобы «есть свои рычаги давления на президента России Владимира Путина».

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ допустили, что Путин и Трамп будут вести переговоры по Украине один на один.