Философ Дугин: Путин и Трамп будут вести переговоры по Украине один на один

Учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимным, мирные переговоры будут вести российский лидер Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп один на один. Такое предположение сделал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

«При этом, помимо Украины, существует множество других тем, которые наши лидеры между собой должны будут обсудить. Это новая архитектура мира, многополярность, которую признает госсекретарь США Марко Рубио. И Украина, возможно, постепенно вообще сместится на периферию этой встречи, поскольку объективно никаких удовлетворяющих и Россию, и США результатов быстро достичь нельзя», — отметил Дугин.

Он добавил, что для Трампа Украина — не принципиальный вопрос, поскольку «это не его война».

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около 1,5 часа. Одной из ключевых тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Главы двух государств согласились, что боевые действия необходимо завершить, и договорились о немедленном начале переговорного процесса.

Впоследствии президент США выразил уверенность, что их основное взаимодействие с российским лидером будет проходить по телефону. При этом он заявил о планах провести очную встречу, которая может состояться в Саудовской Аравии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что Россия уже победила в украинском конфликте.