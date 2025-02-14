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Зеленский заявил, что удар по Чернобыльской АЭС могут признать терактом

Зеленский: атаку на Чернобыльскую АЭС могут признать терактом
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Удар по Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) могут признать террористическим актом, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции перед Мюнхенской конференцией по безопасности. Его цитирует «РБК Украина».

«Атака на Чернобыльскую АЭС может быть признана террористическим актом», — сказал Зеленский, комментируя ситуацию.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор.

По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. По их информации, беспилотник врезался в крышу саркофага.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что саркофаг энергоблока ЧАЭС могли атаковать российские военные, назвав эти заявления провокацией Киева.

А в МИД РФ заявили, что эту провокацию спланировали в преддверии Мюнхенской конференции.

Ранее в офисе президента Украины высказались о взрыве на Чернобыльской АЭС.

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