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В офисе президента Украины высказались о взрыве на Чернобыльской АЭС

Ермак: взрыв на Чернобыльской АЭС разозлил участников конференции в Мюнхене
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Global Look Press

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Не «обеспокоены», как часто бывает, а действительно злые», — написал он, говоря об отношении собравшихся в Мюнхене государственных деятелей к произошедшему.

По словам Ермака, в ходе конференции украинская делегация представит зарубежным партнерам «много информации» об ударе по Чернобыльской АЭС. В частности, сведения будут переданы представителям США.

14 февраля эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что ночью на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Его зафиксировали рядом с новым саркофагом, который защищает поврежденный четвертый реактор.

Предварительно, в крышу врезался БПЛА. Как рассказали инспекторы МАГАТЭ, специалисты не выявили никаких нарушений оболочки реактора. В настоящее время уровень радиации на территории объекта соответствует норме.

Ранее украинские военные сорвали ротацию представителей МАГАТЭ на атомной электростанции в Запорожской области.

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