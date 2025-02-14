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В МИД РФ назвали удар по Чернобыльской АЭС провокацией Киева

Захарова: атака на Чернобыльскую АЭС — это спланированная Киевом провокация
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Удар по Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) и последующие обвинения в этом России — это провокация, спланированная украинскими властями в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Теперь ездит Зеленский, только он ездит уже не с артефактами, он повысил ставки, но на самом деле я бы сказала, что он еще пробил дно. Он теперь ездит с перформансами, которые подкрепляются провокациями», — заявила дипломат.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор.

По данным ведомства, около 1:50 по местному времени сотрудники агентства находились на Чернобыльской площадке и услышали взрыв со стороны саркофага над разрушенным энергоблоком. По их информации, беспилотник врезался в крышу саркофага.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удар беспилотного летательного аппарата по Чернобыльской атомной электростанции разозлил всех участников Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 14 февраля.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Чернобыльскую АЭС.

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