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В Кремле заявили, что для контактов по Украине представителям США и РФ потребуются дни

Песков отказался говорить о встрече представителей РФ, США и Украины в Мюнхене
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Susan Walsh/AP

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после телефонного разговора дали поручения своим помощникам установить контакты по будущим переговорам по Украине, на это потребуются дни, потом будет конфигурация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера о том, что должностные лица высокого уровня из России, США и с Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Песков подчеркнул, что информация по подготовке к переговорам будет обнародована в надлежащее время.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей.

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Переговоры о мире на Украине
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