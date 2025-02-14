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Встреча представителей России, Украины и США пройдет уже 14 февраля

Трамп: представители РФ, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции
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Ralph Orlowski/Reuters

Представители России, США и Украины встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

«У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, с Украины и из США», — сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но в ближайшее время она не будет организована.

12 февраля президенты РФ и США провели телефонный разговор. Беседа двух лидеров продлилась почти полтора часа. Они согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что для этого важно устранить его первопричины.

После этого Трамп переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Шольц оценил переговоры Путина и Трампа.

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